Кому из мужчин не нужно проходить ВВК
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С броней не могут отправить на медкомиссию
В условиях военного положения в Украине военнообязанные граждане должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Однако некоторые категории украинцев освобождены от этой обязанности.
Это регулируется постановлением Кабинета Министров №675. Согласно действующему законодательству, ВВК могут не проходить:
- Мужчины от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу.
- Забронированные граждане имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии.
- Мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.
- Лица, исключенные из воинского учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.
Ранее юноши из 17 лет, впервые становившиеся на учет, были обязаны проходить медкомиссию. Однако новое постановление позволяет автоматически обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Теперь данные ребят от 16 до 25 лет будут автоматически внесены в военный реестр "Оберег" при оформлении паспорта.
Таким образом, юноши от 17 до 25 лет могут становиться на учет без необходимости посещать военкомат или проходить медкомиссию.
Напомним, что в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан во время военного положения. Теперь существуют только два варианта оценки состояния здоровья: "пригодный" или "непригодный" к военной службе.
Комиссия пересмотрит их статус и может либо признать их "непригодными" и исключить из военного учета, либо изменить статус на "пригодный", что позволит их мобилизовать.
Повторную ВВК должны пройти лица по:
- инвалидностью ІІ группы;
- инвалидностью ІІІ группы.
После обновления данных эти военнообязанные получат электронное направление для прохождения медосмотра в своем электронном кабинете.
Согласно новому закону, все граждане, которые имели статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.
Ранее "Телеграф" писал, действителен ли сейчас военный билет советского образца. По постановлению Кабинета Министров Украины старые военно-учетные документы остаются действительными до момента выдачи новых.