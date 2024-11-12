Кому из мужчин не нужно проходить ВВК

С броней не могут отправить на медкомиссию

В условиях военного положения в Украине военнообязанные граждане должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Однако некоторые категории украинцев освобождены от этой обязанности.

Это регулируется постановлением Кабинета Министров №675. Согласно действующему законодательству, ВВК могут не проходить:

Мужчины от 18 до 25 лет , которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу.

, которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу. Забронированные граждане имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии.

имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии. Мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

от мобилизации по семейным обстоятельствам. Лица, исключенные из воинского учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.

Ранее юноши из 17 лет, впервые становившиеся на учет, были обязаны проходить медкомиссию. Однако новое постановление позволяет автоматически обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Теперь данные ребят от 16 до 25 лет будут автоматически внесены в военный реестр "Оберег" при оформлении паспорта .

Таким образом, юноши от 17 до 25 лет могут становиться на учет без необходимости посещать военкомат или проходить медкомиссию.

Напомним, что в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан во время военного положения. Теперь существуют только два варианта оценки состояния здоровья: "пригодный" или "непригодный" к военной службе.

Комиссия пересмотрит их статус и может либо признать их "непригодными" и исключить из военного учета, либо изменить статус на "пригодный" , что позволит их мобилизовать.

Повторную ВВК должны пройти лица по:

инвалидностью ІІ группы;

инвалидностью ІІІ группы.

После обновления данных эти военнообязанные получат электронное направление для прохождения медосмотра в своем электронном кабинете.

Согласно новому закону, все граждане, которые имели статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, действителен ли сейчас военный билет советского образца. По постановлению Кабинета Министров Украины старые военно-учетные документы остаются действительными до момента выдачи новых.