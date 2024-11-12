Укр

Кому из мужчин не нужно проходить ВВК

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Военный медосмотр
Военный медосмотр. Фото Коллаж "Телеграфа"

С броней не могут отправить на медкомиссию

В условиях военного положения в Украине военнообязанные граждане должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Однако некоторые категории украинцев освобождены от этой обязанности.

Это регулируется постановлением Кабинета Министров №675. Согласно действующему законодательству, ВВК могут не проходить:

  • Мужчины от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу.
  • Забронированные граждане имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии.
  • Мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.
  • Лица, исключенные из воинского учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.

Ранее юноши из 17 лет, впервые становившиеся на учет, были обязаны проходить медкомиссию. Однако новое постановление позволяет автоматически обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Теперь данные ребят от 16 до 25 лет будут автоматически внесены в военный реестр "Оберег" при оформлении паспорта.

Таким образом, юноши от 17 до 25 лет могут становиться на учет без необходимости посещать военкомат или проходить медкомиссию.

Напомним, что в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан во время военного положения. Теперь существуют только два варианта оценки состояния здоровья: "пригодный" или "непригодный" к военной службе.

Комиссия пересмотрит их статус и может либо признать их "непригодными" и исключить из военного учета, либо изменить статус на "пригодный", что позволит их мобилизовать.

Повторную ВВК должны пройти лица по:

  • инвалидностью ІІ группы;
  • инвалидностью ІІІ группы.

После обновления данных эти военнообязанные получат электронное направление для прохождения медосмотра в своем электронном кабинете.

Согласно новому закону, все граждане, которые имели статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, действителен ли сейчас военный билет советского образца. По постановлению Кабинета Министров Украины старые военно-учетные документы остаются действительными до момента выдачи новых.

Теги:
#Мобилизация #Отстрочка #ВВК #Бронь от мобилизации #до 25 лет