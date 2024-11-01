Як відмовитися від висновку ВЛК, якщо з ним не згоден

Підписувати документи потрібно з обережністю

Нерідко військово-лікарська комісія визнає чоловіків придатними до військової служби, попри наявні проблеми зі здоров'ям. Висновок ВЛК можна спробувати оскаржити.

Адвокатка і партнерка компанії "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк для Главреду пояснила, як це зробити. Вона радить надавати всі медичні документи під час огляду на ВЛК.

Якщо лікарі комісії проігнорували наявні протипоказання, одразу потрібно подавати письмову скаргу до ВЛК вищого рівня, а також до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка наголошує, що не потрібно відписувати жодних документів, не читаючи.

"Посадові особи ТЦК і СП не можуть силою примусити людину підписати документи або зробити це за неї, а в разі якщо здійснюватиметься фізичний тиск, то також потрібно подавати аргументовані скарги, інколи навіть треба викликати поліцію і бажано мати адвоката, який реагуватиме на порушення та протиправні дії", — пояснює Карплюк.

Якщо ТЦК фіксує відмову особи від призову, матеріали можуть бути передані до правоохоронних органів для початку досудового розслідування. Але під час розслідування можна надати докази та пояснення, що дії були пов'язані з оскарженням порушень.

"І навіть якщо таке станеться, то під час досудового розслідування ви зможете пояснювати, що з вашого боку жодного умислу на вчинення протиправних дій не було. Натомість були порушення, які ви почали оскаржувати. Перспектива такого кримінального провадження невелика, і чим більше з вашого боку буде документів і письмових скарг, тим більшою буде ймовірність, що ніхто вас незаконно не притягне до відповідальності", — каже юристка.

Нагадуємо, що під час воєнного стану висновок ВЛК діє один рік, у той час, як у мирний час – п'ять років. Якщо людина тимчасово непридатна до служби через хворобу, її можуть повторно оглянути через 2-6 місяців.

Однак під час воєнного стану повістку на медогляд можуть вручати навіть до завершення терміну дії попередньої постанови, і закон не передбачає можливості відмовитися від такого виклику.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо у ТЦК не видають висновок медогляду. Щоб отримати копію висновку, можна подати скаргу до Міністерства оборони або направити запит до ВЛК для з'ясування стану розгляду питання щодо придатності.