Прийшла повістка попри право на відстрочку: що робити в такому випадку

Після подачі заяви чоловіка не можуть направити на ВЛК

Під час загальної мобілізації деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову. Однак, якщо громадянин не оформив її, йому можуть вручити повістку для уточнення даних.

Адвокат Олександр Прокопець на порталі "Юристи.UA" пояснив, що робити в таких випадках. За його словами, якщо чоловік має законні підстави для відстрочки від мобілізації, йому слід скористатися своїм правом та подати заяву в ТЦК та СП.

Юрист зазначає, що навіть якщо повістка вже прийшла рекомендованим листом, уникати явки до військкомату не варто. Це допоможе уникнути можливих штрафів.

Фахівець права підкреслює, що наявність підстав для відстрочки не звільняє від необхідності уточнити свої дані в ТЦК.

Прокопець додає, що після подачі заяви на відстрочку, ТЦК не має права направити чоловіка на військово-лікарську комісію, доки не буде винесено рішення щодо надання відстрочки.

"Єдине, що після подачі заяви на відстрочку вас не можуть зобов'язати пройти ВЛК, поки не буде відповіді щодо відстрочки", — пояснює юрист.

Нагадуємо, що вже восени деякі категорії українці зможуть оформляти відстрочку онлайн. Застосунок "Резерв+" інтегрують з іншими реєстрами, аби спростити процедуру для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

Крім того, уряд спростив правила отримання відстрочки за сімейними обставинами. Законодавство встановлює чіткий термін для оформлення акта про догляд – 10 днів. Цей термін не може бути продовжений. Також важливо знати, що комісія не має права вимагати додаткові документи або проводити опитування свідків під час оформлення цього акту.

Тепер військовозобов'язаним не потрібно доводити наявність або відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд за їхніми батьками.

Однак для отримання відстрочки через догляд за батьками дружини, чоловік повинен надати документи, які підтверджують нездатність дружини самостійно забезпечити необхідний догляд за ними.

Раніше "Телеграф" писав, що в усіх українців незабаром закінчиться відстрочка від мобілізації. Подати заяву повторно можна через "Резерв+" або ж у паперовій формі.