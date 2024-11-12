Не газом. Чим найдешевше в Україні опалювати будинок

Це залежить від багатьох факторів

Для багатьох з українців, які мешкають у приватних будинках, залишається актуальним питання, який вид палива використовувати для опалення житла. Зазвичай для цього використовують газ, вугілля та дрова.

Кожен з видів палива має як недоліки, так і переваги, пишуть Новини.LIVE. Всі вони при спалюванні виділяють тепло. А отже, знаючи кількість енергії, що виділяється під час їхнього згоряння та вартість конкретного палив, можна визначити, яке з них буде більш вигідним.

Для розрахунків потрібно знати питому теплоту згоряння, що вимірюється в джоулях. Так можна визначити вартість 1 кВт-год тепла (дорівнює 3,6 МДж), одержаного з різних видів палива.

Опалення газом

У середньому питома теплота згоряння 1 м³ природного газу в Україні становить 34,3 МДж. Це означає, що при спалюванні 1 м³ газу виділяється 34,3 МДж або 9,53 кВт-год енергії.

Припустимо, що в будинку встановлено стандартний атмосферний газовий котел з ККД 90%. Відповідно, при спалюванні 1 м³ газу будинок отримає 8,57 кВт-год енергії (9,53 * 0,9), що еквівалентно 30,87 МДж.

Кубометр газу у "Нафтогазі України" коштує 7,96 грн за м³. Медіанна ціна на доставку блакитного палива буде дорівнює 1,88 грн. Таким чином загальна ціна за 1 м³ в Україні в середньому дорівнює 9,84 грн. Отже, вартість 1 кВт-год енергії складе: 3,6 МДж * 9,84 грн / 30,87 МДж = 1,15 грн.

Опалення вугіллям

В Україні продається вугілля різних марок та сортів. Припустимо, що для опалення будинку ми використовуємо кам'яне вугілля із середньою питомою теплотою згоряння 29,3 МДж на кілограм. Це означає, що при спалюванні 1 кг вугілля виділяється 8,14 кВт-год енергії.

Допустимо також, що в будинку встановлено якісний вугільний котел з ККД 80%. У цьому випадку при спалюванні 1 кг вугілля ми отримаємо 8,14*0,80 = 6,5 кВт-год енергії або 23,4 МДж.

Вартість вугілля в середньому становить близько 11 000 грн за тонну. Таким чином, вартість 1 кВт-год енергії з вугілля (3,6 МДж) складе: 3,6 МДж * 11 грн / 23,4 МДж = 1,69 грн.

Опалення дровами

Розрахунок для дров ускладнений через широкий асортимент деревних порід, доступних в Україні, та їх різноманітну вартість. Ціна на дрова також залежить від їхньої форми — колоті або у вигляді колод ("метрівки"), що впливає на підсумкову ціну за одиницю енергії.

Крім того, рівень вологості дров, який може змінюватись у різних постачальників, значно впливає на теплотворність, а значить, і на співвідношення витрат та отриманої енергії.

Наприклад візьмемо середню ціну дубових дров, доступних через сервіс "ДроваЄ" — 2300 грн за кубометр. Припустимо, що це колоті дубові дрова з вологістю близько 20%. 1 кубометр таких дров важить приблизно 690 кг. Для розрахунків використовуємо ККД твердопаливного котла 70% та теплотворну здатність дубових дров 4,2 кВт-год (15,1 МДж) на кілограм.

Таким чином, при спалюванні 1 кг дубових дров ми отримуємо 4,2 кВт-год * 0,7 (ККД) = 2,94 кВт-год енергії, або 10,58 МДж. Розрахуємо вартість 1 кВт-год енергії з дубових дров: 3,6 МДж * 3,3 грн/кг / 10,58 МДж = 1,12 грн.

У результаті розрахунків маємо наступний рейтинг вартості отримання 1 кВт-год енергії для різних видів палива (з урахуванням ККД котлів та особливостей кожного типу палива):

дрова — 1,12 грн;

газ — 1,15 грн;

вугілля — 1,69 грн.

Варто зазначити, що ці розрахунки досить приблизні, оскільки тільки газ має стабільну ціну та якість по всій Україні. Теплотворність дров і вугілля може значно змінюватись через безліч факторів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив не підписувати закон, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. З технічних причин час на його вето минув.