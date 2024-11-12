Укр

Не газом. Чем дешевле всего в Украине отапливать дом

Автор
Андрей Мулько
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Отопление Новость обновлена 12 ноября 2024, 15:46
Отопление. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это зависит от многих факторов

Для многих украинцев, проживающих в частных домах, остается актуальным вопрос, какой вид топлива использовать для отопления жилья. Обычно используют газ, уголь и дрова.

У каждого из видов топлива есть как недостатки, так и преимущества, пишут Новости.LIVE. Все они при сжигании выделяют тепло. Следовательно, зная количество энергии, выделяемой при их сгорании и стоимость конкретного топлива, можно определить, какое из них будет более выгодным.

Для расчетов нужно знать удельную теплоту сгорания, измеряемую в джоулях. Так можно определить стоимость 1 кВт-ч тепла (равна 3,6 МДж), полученного из разных видов топлива.

Отопление газом

В среднем удельная теплота сгорания 1 м³ природного газа в Украине составляет 34,3 МДж. Это означает, что при сжигании 1 м³ газа выделяется 34,3 МДж или 9,53 кВтч энергии.

Предположим, что в доме установлен стандартный атмосферный газовый котел с КПД 90%. Соответственно, при сжигании 1 м³ газа здание получит 8,57 кВт-ч энергии (9,53*0,9), что эквивалентно 30,87 МДж.

Кубометр газа в "Нефтегазе Украины" стоит 7,96 грн за м³. Медианная цена на доставку голубого топлива будет равна 1,88 грн. Таким образом, общая цена за 1 м³ в Украине в среднем равна 9,84 грн. Следовательно, стоимость 1 кВт-ч энергии составит: 3,6 МДж*9,84 грн/30,87 МДж = 1,15 грн.

Отопление углем

В Украине продается уголь разных марок и сортов. Предположим, что для отопления дома мы используем каменный уголь со средней теплотой сгорания 29,3 МДж на килограмм. Это означает, что при сжигании 1 кг угля выделяется 8,14 кВтч энергии.

Допустим также, что в доме установлен качественный угольный котел с КПД 80%. В этом случае при сжигании 1 кг угля мы получим 8,14*0,80 = 6,5 кВтч энергии или 23,4 МДж.

Стоимость угля в среднем составляет около 11000 грн за тонну. Таким образом, стоимость 1 кВт-ч энергии из угля (3,6 МДж) составит: 3,6 МДж*11 грн/23,4 МДж = 1,69 грн.

Отопление дровами

Расчет для дров усложнен из-за широкого ассортимента древесных пород, доступных в Украине, и их разнообразной стоимости. Цена на дрова также зависит от их формы — колотые или в виде бревен ("метровки"), что влияет на итоговую цену за единицу энергии. Кроме того, уровень влажности дров, который может изменяться у разных поставщиков, оказывает значительное влияние на теплотворность, а значит, и на соотношение затрат и полученной энергии.

Например, возьмем среднюю цену дубовых дров, доступных через сервис "ДроваЕ" — 2300 грн за кубометр. Предположим, что это колотые дубовые дрова с влажностью около 20%. 1 кубометр таких дров весит примерно 690 кг. Для расчетов используем КПД твердотопливного котла 70% и теплотворную способность дубовых дров 4,2 кВт-ч (15,1 МДж) на килограмм.

Таким образом, при сжигании 1 кг дубовых дров мы получаем 4,2 кВт-ч*0,7(КПД) = 2,94 кВт-ч энергии, или 10,58 МДж. Рассчитаем стоимость 1 кВт-ч энергии из дубовых дров: 3,6 МДж*3,3 грн/кг/10,58 МДж = 1,12 грн.

В результате расчетов имеем следующий рейтинг стоимости получения 1 кВт-ч энергии для разных видов топлива (с учетом КПД котлов и особенностей каждого типа топлива):

  • дрова — 1,12 грн;
  • газ — 1,15 грн;
  • уголь — 1,69 грн.

Следует отметить, что эти расчеты достаточно приблизительны, поскольку только газ имеет стабильную цену и качество по всей Украине. Теплотворность дров и угля может значительно изменяться из-за множества факторов.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил не подписывать закон, предусматривающий усиление уголовного наказания для лиц, хранящих большие объемы древесины неустановленного происхождения. По техническим причинам время на его вето прошло.

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#Газ #Уголь #Отопление #Дрова