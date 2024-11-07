Під Миколаєвом чоловіка оштрафували за дрова

Житель області перевозив у багажнику автомобіля дерево без документів

Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає посилення покарання за зберігання великих обсягів деревини невстановленого походження. Документ ще не підписано президентом і не набрав чинності, але в Україні штрафують людей за перевезення дров без належних документів.

Про один із таких випадків повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Цей випадок трапився біля села Українка Миколаївської області.

Інспектора зупинили місцевого жителя — під час огляду його автомобіля "Таврія" з’ясувалося, що він перевозив у багажнику дрова без документів, що підтверджують законність придбання.

На фото, щоправда, видно, що в багажнику авто — лише одна колода. Про жодні великі обсяги, як про це сказано в законопроекті №9665, в цій ситуації не йдеться.

Джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Даного громадянина притягли до адміністративної відповідальності порушення природоохоронного законодавства. Його покарали за ч.1 ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Кримінальна та адміністративна відповідальність за незаконне вирубування дерев (лісу)).

Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Даного порушника оштрафували на 510 гривень.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, один із ініціаторів даного законопроекту, народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") розповів, чи будуть ходити по домах та перевіряти кількість дров.