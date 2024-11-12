В Україні розблокували переведення військових у армії: Зеленський розповів деталі

Уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний та прозорий механізм переводу для українських воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведення саме з ініціативи воїнів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Переводи будуть працювати через програму "Армія+".

"72 години для перевірки рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У разі відмови мають бути вказані зрозумілі причини. У разі погодження – зрозуміле рішення", — йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада.

Продовження читайте у матеріалі "Телеграфа": "В Україні змінили механізм перекладу для військових між частинами армії: Зеленський розкрив деталі".