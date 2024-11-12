В Украине разблокировали перевод военных в армии: Зеленский рассказал детали

Правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для украинских воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Речь идет о переводе именно по инициативе воинов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Переводы будут работать через приложение "Армия+".

"72 часа для проверки рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны ясные причины. В случае согласования – понятное решение", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября.

Продолжение читайте в материале "Телеграфа": "В Украине изменили механизм перевода для военных между частями в армии: Зеленский раскрыл детали".