В Україні змінили механізм переведення для військових між частинами в армії: Зеленський розкрив деталі

Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+"

В Україні ухвалили особливу постанову, яка запроваджує реальний та прозорий механізм переведення для українських воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Йдеться про переведення саме з ініціативи воїнів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Він пояснив, що переведення працюватимуть через програму "Армія+".

"72 години для перевірки рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У разі відмови мають бути вказані ясні причини. У разі погодження – зрозуміле рішення", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що Міністерство оборони має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада.

"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку та з іншого – представниками громадських організацій", — підсумував глава держави.

Що кажуть у Міноборони

Глава Міністерства Рустем Умєров наголосив, що тепер замість довгих погоджень потрібна лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від чинного командира більше не потрібен.

"Кадровий центр ЗСУ розробляє документи щодо чітко визначеної процедури протягом 72 годин. За відсутності підстав відмови військовослужбовець отримує повідомлення про результати розгляду у додатку Армія+. А у разі негативного рішення – повідомлення про причини відмови", — пише глава Міноборони.

Він додав, що необґрунтовані відмови переглядатимуться Міністерством оборони. При цьому важлива деталь полягає в тому, що переведення можливе не частіше одного разу на рік і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військова Шарлотта Хмельницька відреагувала на слова волонтера Марії Берлінської, що якщо в Україні не відбудеться жіноча мобілізація, на нас чекає повна окупація та країна з братніми могилами.