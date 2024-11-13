Який штраф загрожує, якщо не стоїш на військовому обліку

За деякі порушення можна потрапити до в'язниці

В Україні військовозобов'язані та призовники мають стояти на обліку в ТЦК та СП. Громадяни, які не стали на облік у визначений термін або взагалі уникали постановки, можуть отримати штраф.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а саме статті 210 встановлено розмір покарання. Штрафи коливаються в межах:

у мирний час – від 3,4 до 5,1 тисячі грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 до 25,5 тисячі грн.

Окрім того, якщо військовозобов'язаний змінює місце проживання, він повинен знятися з обліку в попередньому територіальному центрі комплектування (ТЦК) і стати на облік у новому місці протягом семи днів. Для постановки на облік необхідно особисто відвідати військкомат.

Відповідальність за порушення закону про оборону та мобілізацію – за статтею 210-1 КУпАП порушення законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку карається:

у мирний час — штрафом від 5,1 до 8,5 тисячі гривень;

в особливий період під час воєнного стану) — штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Військовозобов’язаний чоловік має з'явитися до ТЦК, якщо він:

не має права на відстрочку;

пройшов військово-лікарську комісію;

був визнаний придатним до служби;

отримав "бойову повістку".

Якщо ж військовозобов'язаний не з'явився за "бойовою" повісткою, на нього може чекати кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Альтернативним покаранням може стати випробувальний термін, тривалість якого призначає суд і зазвичай становить від одного до трьох років.

Раніше "Телеграф" писав, які потрібні документи, щоб стати на військовий облік. До військкомату потрібно прийти з паспортом, автобіографією, 2 фотокартками 3x4 та іншими документами.