Какой штраф грозит, если не стоишь на воинском учете

За некоторые нарушения можно попасть в тюрьму

В Украине военнообязанные и призывники должны состоять на учете в ТЦК и СП. Граждане, не вставшие на учет в определенный срок или вообще избегавшие постановки, могут получить штраф.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), а именно статье 210 установлен размер наказания. Штрафы колеблются в пределах:

в мирное время – от 3,4 до 5,1 тысячи грн;

в особый период (в том числе военное положение) – от 17 до 25,5 тысячи грн.

Кроме того, если военнообязанный сменяет место жительства, он должен сняться с учета в предыдущем территориальном центре комплектования (ТЦК) и стать на учет в новом месте в течение семи дней. Для постановки на учет необходимо лично посетить военкомат.

Ответственность за нарушение закона об обороне и мобилизации – по статье 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке карается:

в мирное время — штрафом от 5,1 до 8,5 тысячи гривен;

в особый период (во время военного положения) — штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Военнообязанный мужчина должен явиться в ТЦК, если он:

не имеет права на отсрочку;

прошел военно-врачебную комиссию;

был признан пригодным к службе;

получил "боевую повестку".

Если же военнообязанный не явился по "боевой" повестке, его может ожидать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Альтернативным наказанием может стать испытательный срок, продолжительность которого назначается судом и обычно составляет от одного до трех лет.

Ранее "Телеграф" писал, какие нужны документы, чтобы встать на воинский учет. В военкомат нужно прийти с паспортом, автобиографией, 2 фотографиями 3x4 и другими документами.