Чи є загроза наступу на Дніпро: українцям сказали про ситуацію на фронті (карта)

Ворога вдається стримувати

Прямої загрози наступу росіян на Дніпропетровську область наразі немає. Незважаючи на це, будувати фортифікаційні споруди та мати укріпрайони та захисні позиції в Дніпропетровській області все ж таки необхідно.

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише РБК-Україна. За його словами, відстань від позицій російських військ до кордону Дніпропетровської області може зменшуватись.

"Звичайно, пріоритетом для Москви залишається повне захоплення Донецької області. Але оскільки для цього росіяни продовжують наступальні дії на Покровському та Курахівському напрямках, з боку активних відрізків фронту може зменшуватись відстань від позицій військ РФ до кордону Дніпропетровської області", — каже Мусієнко.

Він додав, що зараз українським військовим вдається стримувати росіян Курахівським напрямом. Наразі немає прямої загрози для Дніпропетровщини.

"Тому я б зараз не говорив би про Дніпропетровську область . Тому що якщо подивитися і математично порахувати наскільки ворог просунувся, починаючи з жовтня 2023 року, коли російські війська ведуть цей наступ на сході, то можна побачити, що це досить такі і незначні результати, якщо помножити це на час, який знадобився агресору", — пояснює співрозмовник.

Незважаючи на це, будувати фортифікаційні споруди та мати укріпрайони та захисні позиції в Дніпропетровській області все ж таки необхідно.

"Але чи потрібно при цьому розганяти паніку і говорити про те, що ворог уже зараз зайде туди (до Дніпропетровської області — ред.)? Думаю, що ні. Тому що зараз його вдається досить непогано стримувати на Донеччині", — вважає Мусієнко.

Він також розповів, що на Запорізькому напрямі загроза справді є.

"З військової точки зору, противник хоче провести відволікаючий удар, який поєднуватиметься з наступальними діями і може мати там тактичні успіхи. Тобто це не якийсь стратегічний наступ безпосередньо з метою оточення Запоріжжя або його захоплення", — пояснює експерт.

Мусієнко пояснює, що ризики є й досить серйозні. Адже мета зараз ворога — промацувати українську лінію оборони, спробувати знайти лазівки, слабкі місця та намагатися далі намагатися просуватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку листопада суттєво скоротилася відстань між лінією бойового зіткнення та адміністративним кордоном Дніпропетровської області.