Росія за будь-яку ціну хоче вийти на кордони Донецької області

Росіяни продовжують наступальні дії на східному фронті. За оновленими даними, відстань між лінією бойового зіткнення та адміністративним кордоном Дніпропетровської області суттєво скоротилася. Російські військові пішли в активний наступ, не шкодуючи особового складу.

Згідно з оновленими картами DeepState, на Покровському напрямку між виступом Ольгівське-Приютне-Новодарівка та кордоном Дніпропетровської області залишається лише 8 кілометрів. Це найменша відстань до адміністративного кордону області на цьому напрямку.

В районі Великої Новосілки відстань до кордону Дніпропетровщини становить близько 27 кілометрів. У секторі поблизу населеного пункту Вишневе ця дистанція складає майже 24 кілометри.

Активні бойові дії тривають на кількох напрямках одночасно. За наявною інформацією, російські підрозділи нещодавно розпочали наступальні операції також на Запорізькому напрямку. Проте варто враховувати, що дані про точне розташування лінії зіткнення можуть змінюватися через постійну динаміку бойових дій, і карти можуть бути не дуже точними.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що росіяни готують потужний штурм позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку. Їхньою метою є вихід на адміністративні кордони Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.