Есть ли угроза наступления на Днепр: украинцам сказали о ситуации на фронте (карта)

Врага удается сдерживать

Прямой угрозы наступления россиян на Днепропетровскую область в настоящий момент пока нет. Несмотря на это, строить фортификационные сооружения и иметь укрепрайоны и защитные позиции в Днепропетровской области все же необходимо.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет РБК-УКраина. По его словам, расстояние от позиций российских войск до границы Днепропетровской области может уменьшаться.

"Конечно, приоритетом для Москвы остается полный захват Донецкой области. Но поскольку для этого россияне продолжают наступательные действия на Покровском и Кураховском направлениях, со стороны активных отрезков фронта может уменьшаться расстояние от позиций войск РФ до границы Днепропетровской области", — говорит Мусиенко.

Он добавил, что сейчас украинским военным удается сдерживать россиян на Кураховском направлении. В настоящее время нет прямой угрозы для Днепропетровщины.

"Поэтому я бы сейчас не говорил бы о Днепропетровской области. Потому что если посмотреть и математически посчитать насколько враг продвинулся, начиная с октября 2023 года, когда российские войска ведут это наступление на востоке, то можно увидеть что это довольно такие и незначительные результаты, если умножить это на время, которое агрессору понадобилось", — объясняет собеседник.

Несмотря на это, строить фортификационные сооружения и иметь укрепрайоны и защитные позиции в Днепропетровской области все же необходимо.

"Но нужно ли при этом разгонять панику и говорить о том, что враг уже сейчас зайдет туда (в Днепропетровскую область — ред.)? Думаю, что нет. Потому что сейчас его удается достаточно неплохо сдерживать в Донецкой области", — считает Мусиенко.

Он также рассказал, что на Запорожском направлении угроза действительно есть.

"С военной точки зрения, противник хочет провести отвлекающий удар, который будет сочетаться с наступательными действиями и может иметь там тактические успехи. То есть это не какое-то стратегическое наступление непосредственно в целях окружения Запорожья или его захвата", — объясняет эксперт.

Мусиенко объясняет, что риски есть и достаточно серьезные. Ведь цель сейчас врага — это прощупывать украинскую линию обороны, попытаться найти лазейки, слабые места и пытаться дальше пробовать продвигаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале ноября существенно сократилось расстояние между линией боевого столкновения и административной границей Днепропетровской области.