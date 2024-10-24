Енергетика готова до зими, але це може змінитися: у Міненерго назвали умову

Зниження температури не є критичним для української енергосистеми

Тільки російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури можуть дестабілізувати українську енергосистему. Попри зростання споживання електрики через зниження температури, система працює стабільно та готова до зими.

Але метою Кремля є повний блекаут у нашій країні. На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Микола Колесник в ефірі телемарафону.

"Варто зазначити, що саме довгострокове системне зниження температури впливає на збільшене споживання і дійсно ми бачимо, що вже поступово збільшується споживання електроенергії. Однак на сьогодні система є стабільною, працює стабільно і може покривати всі фактично потреби. Водночас лише обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури є тим ризиком, який може дестабілізувати енергосистему", — сказав посадовець.

Він зазначив, що сьогодні активно йде робота з міжнародними партнерами, спрямована на збільшення кількості ППО в Україні, та додав, що вживаються заходи для отримання необхідного для аварійно-ремонтних бригад обладнання, створення необхідних запасів, формування фізичного захисту, щоб ремонтна кампанія проходила своєчасно та в повному обсязі.

Також Колесник прогнозує задоволення попиту навіть при зростанні споживання електроенергії через похолодання.

"Ми бачимо, що проведено ремонтну кампанію з відновлення генеруючого обладнання, передачі електричної енергії. Це дає нам можливість прогнозувати покриття попиту навіть при збільшенні споживання, при похолоданнях", — резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" у рамках проєкт REPOWER отримала від Світового банку важливе обладнання — великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій. Він допоможе зменшити експлуатаційні витрати, а також забезпечить надійну схему живлення близько 300 тисяч споживачів.