Хто зі чоловіків-студентів може виїхати за кордон і за яких умов
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Раніше здобувати освіту за кордоном під час воєнного стану в Україні могли лише дівчата
Під час загальної мобілізації та воєнного стану в Україні деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку. Така можливість є у студентів. Крім того, деякі з них можуть виїхати за кордон.
З травня поточного року чоловіки-студенти мають право на виїзд за кордон для стажування у межах програм академічної мобільності. Про це повідомили в урядовому порталі.
Хто може виїхати за кордон зі студентів
Чоловікам студентам потрібно відповідати таким умовам:
- вік – від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- стати учасником академічної мобільності на один семестр;
- навчатися на денній формі;
- здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.
Крім них, виїжджати за кордон можуть:
- курсанти-моряки (за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК);
- студенти та курсанти, які мають пройти практичну льотну підготовку за кордоном (за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК).
Їм потрібно зібрати необхідні документи, зокрема:
- е-квиток студента;
- засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-обліковий документ;
- довідку від закладу освіти про направлення за кордон на навчання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого зі студентів можуть мобілізувати в армію.