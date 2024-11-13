Хто зі чоловіків-студентів може виїхати за кордон і за яких умов

Раніше здобувати освіту за кордоном під час воєнного стану в Україні могли лише дівчата

Під час загальної мобілізації та воєнного стану в Україні деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку. Така можливість є у студентів. Крім того, деякі з них можуть виїхати за кордон.

З травня поточного року чоловіки-студенти мають право на виїзд за кордон для стажування у межах програм академічної мобільності. Про це повідомили в урядовому порталі.

Хто може виїхати за кордон зі студентів

Чоловікам студентам потрібно відповідати таким умовам:

вік – від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі;

здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

Крім них, виїжджати за кордон можуть:

курсанти-моряки (за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК);

студенти та курсанти, які мають пройти практичну льотну підготовку за кордоном (за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК).

Їм потрібно зібрати необхідні документи, зокрема:

е-квиток студента;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-обліковий документ;

довідку від закладу освіти про направлення за кордон на навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого зі студентів можуть мобілізувати в армію.