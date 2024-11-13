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Хто зі чоловіків-студентів може виїхати за кордон і за яких умов

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Мобілізація студентів
Мобілізація студентів. Фото Колаж "Телеграфу"

Раніше здобувати освіту за кордоном під час воєнного стану в Україні могли лише дівчата

Під час загальної мобілізації та воєнного стану в Україні деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку. Така можливість є у студентів. Крім того, деякі з них можуть виїхати за кордон.

З травня поточного року чоловіки-студенти мають право на виїзд за кордон для стажування у межах програм академічної мобільності. Про це повідомили в урядовому порталі.

Хто може виїхати за кордон зі студентів

Чоловікам студентам потрібно відповідати таким умовам:

  • вік – від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
  • стати учасником академічної мобільності на один семестр;
  • навчатися на денній формі;
  • здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

Крім них, виїжджати за кордон можуть:

  • курсанти-моряки (за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК);
  • студенти та курсанти, які мають пройти практичну льотну підготовку за кордоном (за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК).

Їм потрібно зібрати необхідні документи, зокрема:

  • е-квиток студента;
  • засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-обліковий документ;
  • довідку від закладу освіти про направлення за кордон на навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого зі студентів можуть мобілізувати в армію.

Теги:
#Студенти #Мобілізація #Виїзд за кордон