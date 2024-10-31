Чи можуть мобілізувати студента під час академвідпустки

На період відпустки статус студента не втрачається, але є нюанс

Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі громадяни мають право на відстрочку від призову. До цих категорій відносяться і студенти.

Однак, якщо студент бере академічну відпустку, його можуть мобілізувати. Про це пише ТСН.

Надання академічної відпустки передбачає тимчасове призупинення усіх прав та обов’язків студента , зокрема, звільнення від виконання індивідуального навчального плану. Про факт академвідпустки обов’язково фіксується в Єдиній державної електронній базі з питань освіти.

Попри те, що академічна відпустка не припиняє статус студента, Міністерство освіти та військові комісаріати роз'яснюють, що на час такої відпустки студент втрачає право на відстрочку від призову.

Якщо ж академвідпустка надана за станом здоров’я, наприклад, через серйозну хворобу, то призовник, хоча і втрачає підставу для відстрочки як студент, може отримати її за рішенням військово-лікарської комісії.

Нагадуємо, що відстрочка надається студентам, які навчаються на денній або дуальній формі та отримують першу вищу освіту. Це регулюється Законом №10449.

Крім того, відстрочка розповсюджується на помічників-стажистів, аспірантів і докторантів. Однак для її отримання необхідно надати до територіального центру комплектування довідку з навчального закладу, що підтверджує статус.

Водночас певні категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Варто зазначити, що студенти, які переходять з курсу на курс під час канікул, зберігають своє право на відстрочку. Але якщо студент вступає на новий рівень освіти через вступну кампанію і є розрив між семестрами (наприклад, після бакалаврату вступає на магістратуру), під час цієї перерви він може бути мобілізований.

Раніше "Телеграф" писав, кого в першу чергу мобілізуватимуть з 1 листопада. До армії можуть потрапити чоловіки, які раніше були обмежено придатними.