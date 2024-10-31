Чи можуть мобілізувати студента під час академвідпустки
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На період відпустки статус студента не втрачається, але є нюанс
Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі громадяни мають право на відстрочку від призову. До цих категорій відносяться і студенти.
Однак, якщо студент бере академічну відпустку, його можуть мобілізувати. Про це пише ТСН.
Надання академічної відпустки передбачає тимчасове призупинення усіх прав та обов’язків студента, зокрема, звільнення від виконання індивідуального навчального плану. Про факт академвідпустки обов’язково фіксується в Єдиній державної електронній базі з питань освіти.
Попри те, що академічна відпустка не припиняє статус студента, Міністерство освіти та військові комісаріати роз'яснюють, що на час такої відпустки студент втрачає право на відстрочку від призову.
Якщо ж академвідпустка надана за станом здоров’я, наприклад, через серйозну хворобу, то призовник, хоча і втрачає підставу для відстрочки як студент, може отримати її за рішенням військово-лікарської комісії.
Нагадуємо, що відстрочка надається студентам, які навчаються на денній або дуальній формі та отримують першу вищу освіту. Це регулюється Законом №10449.
Крім того, відстрочка розповсюджується на помічників-стажистів, аспірантів і докторантів. Однак для її отримання необхідно надати до територіального центру комплектування довідку з навчального закладу, що підтверджує статус.
Водночас певні категорії студентів можуть бути мобілізовані:
- студенти вечірнього чи заочного відділення;
- ті, хто здобуває другу вищу освіту;
- студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;
- студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.
Варто зазначити, що студенти, які переходять з курсу на курс під час канікул, зберігають своє право на відстрочку. Але якщо студент вступає на новий рівень освіти через вступну кампанію і є розрив між семестрами (наприклад, після бакалаврату вступає на магістратуру), під час цієї перерви він може бути мобілізований.
Раніше "Телеграф" писав, кого в першу чергу мобілізуватимуть з 1 листопада. До армії можуть потрапити чоловіки, які раніше були обмежено придатними.