Кто из мужчин-студентов может выехать за границу и при каких условиях

Раньше получать образование за границей во время военного положения в Украине могли только девушки

Во время общей мобилизации и военного положения в Украине некоторые военнообязанные могут получить отсрочку. Такая возможность есть у студентов. Кроме того, некоторые из них могут уехать за границу.

С мая текущего года мужчины-студенты имеют право на выезд за границу для стажировки в рамках программ академической мобильности. Об этом сообщили в правительственном портале.

Кто может выехать за границу из студентов

Мужчинам студентам нужно соответствовать следующим условиям:

возраст – от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;

стать участником академической мобильности на семестр;

учиться на дневной форме;

получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка.

Кроме них, выезжать за границу могут:

курсанты-моряки (при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК);

студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом (при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК).

Им нужно собрать необходимые документы, в частности:

е-билет студента;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-учетный документ;

справку от учебного заведения о направлении за границу на обучение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из студентов могут мобилизовать в армию.