Кто из мужчин-студентов может выехать за границу и при каких условиях
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Раньше получать образование за границей во время военного положения в Украине могли только девушки
Во время общей мобилизации и военного положения в Украине некоторые военнообязанные могут получить отсрочку. Такая возможность есть у студентов. Кроме того, некоторые из них могут уехать за границу.
С мая текущего года мужчины-студенты имеют право на выезд за границу для стажировки в рамках программ академической мобильности. Об этом сообщили в правительственном портале.
Кто может выехать за границу из студентов
Мужчинам студентам нужно соответствовать следующим условиям:
- возраст – от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;
- стать участником академической мобильности на семестр;
- учиться на дневной форме;
- получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка.
Кроме них, выезжать за границу могут:
- курсанты-моряки (при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК);
- студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом (при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК).
Им нужно собрать необходимые документы, в частности:
- е-билет студента;
- заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-учетный документ;
- справку от учебного заведения о направлении за границу на обучение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из студентов могут мобилизовать в армию.