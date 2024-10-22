Кого зі студентів можуть мобілізувати в армію

Чоловік, який вступає на магістратуру після бакалаврату, певний період підлягає призову

Під час воєнного стану в Україні студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Однак не всі.

Відстрочка надається студентам, які навчаються на денній або дуальній формі та отримують першу вищу освіту. Це регулюється Законом №10449.

Крім того, відстрочка розповсюджується на помічників-стажистів, аспірантів і докторантів. Однак для її отримання необхідно надати до територіального центру комплектування довідку з навчального закладу, що підтверджує статус.

Водночас певні категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Варто зазначити, що студенти, які переходять з курсу на курс під час канікул, зберігають своє право на відстрочку. Але якщо студент вступає на новий рівень освіти через вступну кампанію і є розрив між семестрами (наприклад, після бакалаврату вступає на магістратуру), під час цієї перерви він може бути мобілізований.

Нагадуємо, щоб оформити відстрочку, студентам потрібно отримати довідку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Саме цей документ підтверджує право студента на відстрочку під час мобілізації.

Крім того, потрібно обов'язково стояти на військовому обліку. Це необхідно для належного проходження процедури мобілізації, навіть якщо студент має право на відстрочку.

Надіслати необхідні документи до ТЦК та СП можна поштою.

Зазначимо, для того, щоб отримати довідку з ЄДЕБО, студентам варто звернутися до свого навчального закладу (наприклад, у деканат). Відповідальні особи вишу мають сформувати цей документ у системі. Це основний юридичний доказ для підтвердження права на відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка проти його волі. Заброньованих і чоловіків з відстрочкою не можуть примусово призвати на службу.