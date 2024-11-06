З якого віку мобілізують чоловіків в Україні

Кого можуть мобілізувати у 2024 році

В Україні триває обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних і є віковий коридор чоловіків, яких можуть призвати на службу.

Мобілізувати в Україні можуть чоловіків від 18 до 60 років, які не мають протипоказань щодо здоров'я, відстрочки чи броні. "Телеграф" розповідає, кому саме виписуватимуть повістки.

У 2024 році мобілізувати можуть:

військовозобов'язаних осіб віком від 18 до 60 років, яких було визнано придатними за станом здоров'я та які служили в армії;

чоловіків віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану (вони мають пройти повторну медкомісію);

військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, яких було визнано придатними за станом здоров'я і які не мають військового досвіду (навесні призовний вік був знижений з 27 до 25 років);

чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний" (цей статус було скасовано, тож до 4 лютого 2025 року такі особи мають пройти медкомісію та отримати новий статус — придатний або непридатний до.

Однак чоловіки від 18 до 25 років вважаються призовниками та не підлягають примусовій мобілізації, тільки добровільна. Водночас їх можуть призвати, якщо вони підлягають таким критеріям:

офіцери запасу, які пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;

ті, хто пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);

ті, кого раніше було визнано непридатним до служби у мирний час або обмежено придатним у воєнний.

Щодо мобілізації осіб 50-60 років, то їм можуть надіслати повістку лише за умови розпорядження Генерального штабу ЗСУ. Тобто воно має видаватись на конкретну особу із зазначенням усіх даних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати чоловікові, який проігнорує повістку, що була надіслана поштою.