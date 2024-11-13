Війська НАТО були б в Україні, якби... Що насправді заважає альянсу, пояснив генерал

Україну не можна порівнювати з Афганістаном, оскільки вона має для НАТО "стратегічну важливість"

Якщо Росія не мала б ядерної, то НАТО ввело б війська на українську територію та допомогло б відкинути російських терористів. Адже Україна має для Альянсу стратегічну важливість.

Про це сказав голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час Празького оборонного саміту, що відбувся 8-10 листопада.

"Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні й вигнали б їх. Але в них є ядерна зброя", — заявив Бауер і додав, що в цьому полягає відмінність між війнами в Україні та Афганістані.

За його словами, він не вважає неможливим залучення військ Альянсу до війни проти Росії, втім в такому разі НАТО "ризикує як альянс", у зв'язку з чим це є "політичним питанням".

"Уже потім усі кажуть, що червона лінія не була червоною лінією, тож чому ми не дали ту зброю раніше? Але якщо ви дивитеся на проблему в майбутньому — коли стоїть питання і ви необов’язково розумієте наслідки — тоді це набагато складніше", — пояснив він.

Адмірал зауважив, що Україну не можна порівнювати з Афганістаном, оскільки вона має для НАТО "стратегічну важливість". Через це Сполучені Штати Америки (США) не повинні дозволити диктатору Володимиру Путіну вийти з війни переможцем.

Варто зазначити, що Росія регулярно погрожує застосуванням ядерної зброї, особливо щодо західних країн та Сполучених Штатів. До слова, раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Путін був надзвичайно близький до ядерного удару по Україні під час перебування на посаді прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс (6 вересня — 25 жовтня 2022 року). А наприкінці жовтня 2024 року, глава Кремля через відеозв’язок дав старт тренуванню стратегічних сил ядерного стримування. Він заявив, що ядерна тріада продовжує залишатися "надійним гарантом суверенітету та безпеки" країни-агресора.