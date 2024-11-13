Войска НАТО были бы в Украине, если бы... Что действительно мешает альянсу, объяснил генерал

Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, поскольку она имеет для НАТО "стратегическую важность"

Если бы Россия не имела ядерной, то НАТО ввело бы войска на украинскую территорию и помогло бы отбросить российских террористов. Ведь Украина имеет для Альянса стратегическую важность.

Об этом сказал глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время Пражского оборонного саммита, состоявшегося 8-10 ноября.

"Я абсолютно уверен, чтоесли бы у русских не было ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие", — заявил Бауэр и добавил, что в этом заключается разница между войнами в Украине и Афганистане.

По его словам, он не считает невозможным привлечение войск Альянса к войне против России, впрочем, в таком случае НАТО "рискует как альянс", в связи с чем это является "политическим вопросом".

"Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, поэтому почему мы не дали это оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем — когда стоит вопрос и вы необязательно понимаете последствия — тогда это гораздо сложнее", — объяснил он.

Адмирал отметил, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, поскольку она имеет для НАТО "стратегическую важность". Поэтому Соединенные Штаты Америки (США) не должны позволить диктатору Владимиру Путину выйти из войны победителем.

Следует отметить, что Россия регулярно угрожает применением ядерного оружия, особенно в отношении западных стран и Соединенных Штатов. Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Путин был чрезвычайно близок к ядерному удару по Украине во время пребывания в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс (6 сентября — 25 октября 2022 года). А в конце октября 2024 года глава Кремля через видеосвязь дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Он заявил, что ядерная триада продолжает оставаться "надежным гарантом суверенитета и безопасности" страны-агрессора.