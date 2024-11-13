Россияне пытались прорваться под Купянском: применили запрещенную тактику

В штурме участвовало не менее 15 единиц техники

Российские оккупанты переоделись в форму ВСУ и попытались прорваться на Купянском направлении. Их атак была отбита, но такие действия являются нарушением принципов ведения войны.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Отмечается, что атака началась где-то в 14:30 в среду, 13 ноября.

Атака происходила в четыре волны с использованием 15 единиц техники, включая танки, другую бронированную технику и установку разминирования УР-77

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", — добавили в Генштабе.

Вся техника захватчиков была уничтожена, а большая часть их живой силы — ликвидирована.

Напомним, 11 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что россияне формируют ударные группы на Запорожском направлении, перебрасывая туда подготовленные подразделения. Ожидается, что штурмы там начнутся в ближайшие дни.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что у захватчиков там нет достаточного количества войск, чтобы начать масштабное наступление.