У ТЦК пояснили, чи зможуть відправити воєнкомів на фронт (відео)

Цю тему бурхливо обговорюють у суспільстві

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін прокоментував новину про те, що тимчасова комісія Верховної Ради закликає розформувати в Україні територіальні центри комплектації. За його словами, на сьогоднішній день жодної офіційної інформації з цього приводу не надходило.

Тому ТЦК в Україні продовжують працювати у штатному режимі. Про це Роман Істомін заявив під час брифінгу у середу, 13 листопада.

За його словами, потрібно чітко розмежовувати такі поняття, як "працівники ТЦК" та "військовослужбовці ТЦК". Перші – це цивільні особи, а другі – це вже реальні військовослужбовці.

"З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники ТЦК – це цивільні особи. З них можна створити лише, будівельні бригади, умовно кажучи. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників ТЦК жодної бригади створити не можна. І стосовно військовослужбовців – жодних розпоряджень на якесь розформування не надходило", — сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Також Істомін заявив, що і з військовослужбовців ТЦК буде складно створити повноцінні бригади, оскільки в більшості випадків – це ветерани, які мають проблеми зі здоров’ям.

"ТЦК укомплектовані переважно людьми, чоловіками, які отримували бойові поранення, які були визнані військово-лікарськими комісіями особами обмежено-придатними, якщо казати, старою термінологією. По-новому, це називається "придатний до військової служби в ТЦК та СП. І в штурмових, піхотних, десантно-штурмових бригадах вони не можуть за законом продовжувати військову службу", — резюмував речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Крім цього він підкреслив, що якщо ВР таки вирішить розформувати ТЦК, то це має відбутися на рівні внесення змін до чинного законодавства.

"І це точно буде не сьогодні та не завтра", — пояснив військовослужбовець.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив про те, що неправомірні дії територіальних центрів комплектування (ТЦК) сприяли провалу мобілізації. Тому ці установи настав час негайно розформувати.

Його думку також підтримала і нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик, яка заявила, що тимчасова комісія Верховної Ради дійсно закликає розформувати в Україні ТЦК і СП. Натомість пропонується створити більше рекрутингових центрів, а військкомів відправити воювати.

Ця ініціатива була сприйнята неоднозначно. Наприклад, нардеп Роман Костенко виступив категорично проти розформування ТЦК та СП.

На його думку, у такому разі просто не буде кому мобілізувати українців, а військкоми відмінно виконують цю функцію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик розповіли, хто займатиметься мобілізацією, якщо ТЦК розформують. За її словами, не тількиТЦК має право вручати повістки — це можуть робити і місцеві органи влади, представники підприємств та організацій.