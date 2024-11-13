У "Слузі народу" розповіли, хто займатиметься мобілізацією, якщо ТЦК розформують

Ця ініціатива викликала низку питань

В Україні хочуть розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК), оскільки вони займаються "спортивною мобілізацією" та не справляються зі своїми обов’язками. Натомість пропонується відкрити велику кількість рекрутингових центрів, які вже демонструють свою ефективність.

Про це у коментарі написала нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик. За її словами, ТЦК беруть хабарі і за гроші "обілечивают" ухилянтів, яких вносять до списків "недоторканних".

Так, офіцера ЗСУ під ніком "Нічний сталкер" звернувся до Юлії Яцик із запитанням про те, хто ж проводитиме мобілізацію в Україні, відловлюватиме ухилянтів та виписуватиме повістки, якщо ТЦК та СП будуть розформовані.

Нардепка залишила коментар під постом і заявила, що територіальні центри комплектування на сьогоднішній день і так не мають повноважень на притягнення ухилянтів до відповідальності, оголошення їх у розшук та примусовий привід до ТЦК. Ці функції виконує нацполіція.

"Крім того, ми цілу купу штрафів на не оновлення даних, та неявку в ТЦК наприймали…Всі інструменти є… Було б бажання займатись не спортивною мобілізацією, коли за 3 тисячі доларів в "Гудвайні" тебе ТЦК не помітить, не плодити воєнкомів-мільйонників, та не формувати окремі списки "обілечиних" щоб випадково не обілетити ухилянтів двічі", — написала нардепка.

Юлія Яцик також заявила, що в Україні вже успішно функціонують рекрутингові центри, а також рекрутингом займаються і самі бригади.

Також вона наголосила на тому, що у Міноборони "цілий департамент з питань мобілізації саме для цього й створили".

Варто зазначити, що раніше Яцик казала про те, що "не лише ТЦК має право вручати повістки — це можуть робити й місцеві органи влади, представники підприємств та організацій".

На її думку, при примусовій мобілізації до армії потрапляють бідні верстви населення, які просто не можуть відкупитися, а в ТЦК служать люди, які мають військовий вишкіл. Вони також мають йти на фронт.

Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив про те, що неправомірні дії територіальних центрів комплектування (ТЦК) сприяли провалу мобілізації. Тому ці установи настав час негайно розформувати.

Його думку також підтримала нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик, яка заявила про те, що тимчасова комісія Верховної Ради закликає розформувати в Україні ТЦК та СП. Натомість пропонується створити більше рекрутингових центрів, а військкомів відправити воювати.

Ця ініціатива була сприйнята неоднозначно. Наприклад, нардеп Роман Костенко виступає категорично проти розформування ТЦК та СП. На його думку, у такому разі просто не буде кому мобілізувати українців, а саме військкоми відмінно виконують цю функцію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України підписав два закони про продовження дії особливого правового режиму у державі. Військовий стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 днів.