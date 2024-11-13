Що допоможе прискорити мобілізацію: нардеп назвала три фактори

Нардеп каже, що ситуацію з мобілізацією можна виправити трьома факторами

Поліпшити темпи мобілізації можуть три фактори. Без них територіальні центри комплектації не будуть ефективними.

Про це розповіла нардеп Вікторія Гриб (безпартійна, балотувалася від нині забороненого "Опозиційного блоку") в ефірі "Новини Live". За її словами, без цих складових реформувати ТЦК можна нескінченно, але це не дасть результату.

"Я б сказала це грошова мотивація, плюс соціальне забезпечення та підготовка. Усі три фактори", — сказала вона.

За її словами, реформа ТЦК без цього не працюватиме. Гриб додала, що зараз це добре помітно.

Як повідомлялося раніше, "Слуга народу" Юрій Камельчук раніше висловив ідею про те, що ТЦК в Україні треба розпустити. Його колега Юлія Яцик запропонувала сформувати із членів центрів "десяток" бойових бригад, які будуть відправлені на фронт. Замість ТЦК вона запропонувала створити рекрутингові центри, де зможуть працювати цивільні особи.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий своєю чергою виступив проти цієї ідеї, зазначивши, що автори цієї ідеї "відірвані від реальності".