Вода досі йде: як виглядають наслідки підриву Курахівського водосховища (відео)

Журналісти зняли наслідки підриву водосховища на Донеччині

Після підриву дамби Курахівського водосховища на Донеччині звідти продовжує йти вода: вона затоплює автомобільні дороги, тим самим ускладнюючи рух транспортних засобів.

Про це повідомило hromadske.ua. Журналісти приїхали до Курахового та зафіксували на відео наслідки руйнування греблі.

На кадрах видно, що вода затопила автомобільну дорогу та довколишні поля, машини їдуть насилу.

У районі Курахового тривають запеклі бої між російськими та українськими військами. Росіяни використовують РСЗВ, артилерію, авіацію та БПЛА. У навколишніх населених пунктах було зафіксовано підвищення рівня води.

Нагадаємо, про підрив Курахівського водосховища стало відомо 11 листопада. Під загрозою затоплення опинилися населені пункти на річці Вовча у двох областях України – Донецькій та Дніпропетровській.

Річка Вовча є найбільшою і найдовшою притокою річки Самара. Остання протікає по території Дніпропетровської області і є лівою притокою Дніпра. Її довжина становить 323 км, а площа басейну – 13 300 км².

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська могли просунутися вглиб Курахового.