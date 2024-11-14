Вода до сих пор уходит: как выглядят последствия подрыва Кураховского водохранилища (видео)

Журналисты засняли последствия подрыва водохранилища в Донецкой области

После подрыва дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области оттуда продолжает уходить вода: она затапливает автомобильные дороги, тем самым, усложняя движение транспортных средств.

Об этом сообщило hromadske.ua. Журналисты приехали в Курахово и зафиксировали на видео последствия разрушения дамбы.

На кадрах видно, что вода затопила автомобильную дорогу и близлежащие поля, машины едут с трудом.

В районе Курахово продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. Россияне используют РСЗО, артиллерию, авиацию и БПЛА. В окрестных населенных пунктах был зафиксирован подъем уровня воды.

Напомним, о подрыве Кураховского водохранилища стало известно 11 ноября. Под угрозой затопления оказались населенные пункты на реке Волчья в двух областях Украины — Донецкой и Днепропетровской.

Река Волчья является самым большим и длинным притоком реки Самара. Последняя протекает по территории Днепропетровской области и является левым притоком Днепра. Ее длина составляет 323 км, а площадь бассейна – 13300 км².

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска могли продвинуться вглубь Курахово.