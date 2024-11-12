Не Курахове: військовий розповів про головну мету росіян на Донеччині

Курахівський напрямок залишається найгарячим

Окупаційні війська можуть мати плани по оточенню Курахового. Однак насамперед їх цікавить Курахівське водосховище

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, це може бути не оперативним оточенням, а "стратегічним задумом".

"І ми знаємо, що, дякувати Богу, досі ні в якому разі, коли бої тривали, ми не можемо говорити про Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Селидово і так далі. Можемо продовжувати цей список. Ні разу ворогові не вдавалося. оточити наші бригади", — сказав він.

Тимочко оцінив кількість російських військ на Курахівському напрямку 60-70 тисяч солдатів, а також приблизно 10 тисяч резервістів для ротації. Він додав, що безумовно для загарбників важливе Курахове, проте значно важливіше місцеве водосховище, за допомогою якого вони планують розділити українське угруповання військ.

Військовослужбовець додав, що поки окупанти не доведуть до розв’язки свій наступ на цьому напрямку, про атаку на Покровському вони не думатимуть.

Варто зазначити, що військовослужбовець із позивним "Мучной" повідомив про те, що в селах на південь від Курахового українські війська вже опинилися в оперативному оточенні, а тому настав час задуматися про те, щоб їх звідти виводити.

Як повідомлялося раніше, днями загарбники підірвали дамбу Курахівського водосховища.