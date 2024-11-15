В Абхазії протестувальники зайшли у будівлю парламенту: як цей "бунт" вплине на Україну

Вони вимагають відставки президента

Ситуація у столиці окупованої росіянами Абхазії, у місті Сухумі, розжарюється дедалі більше. Адже протестувальники вимагають негайної відставки "президента" і вже увійшли до будівлі парламенту.

Про це пише "Nexta Live". Зазначається, що демонстранти вимагають відставки Аслана Бжанія, який обіймає посаду президента з 2020 року.

Його правління критикують через сильну залежність від Москви, що вважають зрадою національних інтересів.

Вже по обіді протестувальники увійшли до будівлі парламенту невизнаної Абхазії. Представники місцевої влади намагаються вести переговори з лідерами протесту, аби урегулювати ситуації.

Як протести в Абхазії можуть вплинути на Україну

За словами журналіста і народного депутата України 8-го скликання Вадима Денисенка, ці події можуть мати пряме відношення до нашої держави. Він зауважив, що "пусковим гачком" протестів в Абхазії стало те, що парламент несподівано заблокував прийняття закону про російські інвестиції в "республіку".

1. Цей закон цілком міг би змінити ситуацію з нинішніми фінансовими потоками Абхазії. Але від цього найбільше могли б постраждати колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков і колишній губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов.

2. До того ж тут є і політичний аспект, адже не виключено, що це складніша гра Суркова, який хотів би запропонувати швидке й ефективне вирішення абхазького питання в обмін на повернення в Кремль. На думку Денисенка, він хоче підсидіти заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака, якого останні три роки майже не видно.

3. На думку журналіста, цю гру Сурков почав, виходячи з того, що Козак програв вибори в Молдові, не зміг дотиснути Грузію і не має якихось успіхів на українському фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Грузії анулювали результати виборів на десятках дільниць.