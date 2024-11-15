В Абхазии протестующие зашли в здание парламента: как этот "бунт" повлияет на Украину

Они требуют отставки президента

Ситуация в столице оккупированной россиянами Абхазии в городе Сухуми накаляется все больше. Ведь протестующие требуют срочной отставки "президента" и уже вошли в здание парламента.

Об этом пишет "Nexta Live". Отмечается, что демонстранты требуют отставки Аслана Бжания, занимающего пост президента с 2020 года.

Его правление критикуют из-за сильной зависимости от Москвы, которую считают изменой национальным интересам.

Уже после обеда протестующие вошли в здание парламента непризнанной Абхазии. Представители местных властей пытаются вести переговоры с лидерами протеста, чтобы урегулировать ситуацию.

Как протесты в Абхазии могут повлиять на Украину

По словам журналиста и народного депутата Украины 8-го созыва Вадима Денисенко, эти события могут иметь прямое отношение к нашему государству. Он отметил, что "пусковым крючком" протестов в Абхазии стало то, что парламент неожиданно заблокировал принятие закона о российских инвестициях в "республику".

1. Этот закон вполне мог изменить ситуацию с нынешними финансовыми потоками Абхазии. Но от этого больше всего могли бы пострадать бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков и бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

2. К тому же, здесь есть и политический аспект, ведь не исключено, что это более сложная игра Суркова, который хотел бы предложить быстрое и эффективное решение абхазского вопроса в обмен на возвращение в Кремль. По мнению Денисенко, он хочет подсидеть замглаву администрации президента РФ Дмитрия Козака, которого последние три года почти не видно.

3. По мнению журналиста, эту игру Сурков начал исходя из того, что Козак проиграл выборы в Молдове, не смог дожать Грузию и не имеет каких-либо успехов на украинском фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Грузии аннулировали результаты выборов на десятках участков.