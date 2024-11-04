У Грузії поновилися протести: там навіть помітили Грету Тунберг (фото, відео)

Опозиція має намір виходити щодня

У Грузії після парламентських виборів знову розпочався мітинг опозиції. Як відомо, супротивники керівної партії відмовилися визнавати результати голосування.

Зокрема, опозиційний журналіст Зураб Джавахадзе нагадав, що вимоги опозиції зводяться до бойкоту результатів виборів, вимоги їх ануляції та проведення нових. Водночас він зазначає, що від дня голосування минуло вже дев’ять днів і протестний потенціал у громадян уже трохи згас.

Тим часом "Ехо Кавказу" повідомляє, що один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Мелія повідомив, що вони розпочинають щоденні протести. У планах заблокувати дороги та розпочати масштабну акцію біля Палацу спорту у Тбілісі.

"Наш план у тому, що акціями протесту має бути охоплене все місто. Ми будемо у Тбілісі скрізь і щодня. Тільки стояти на Руставелі недостатньо. Ми повинні бути на кожній площі та на кожному мосту", — сказав він.

Ініціативу щодо проведення мітингів також підтримала президент країни Саломе Зурабішвілі. Водночас у керівній партії "Грузинська мрія", яка перемогла на виборах, зазначають, що такі акції можуть призвести до зіткнень із поліцією.

Примітно те, що на акціях також засвітилася і шведська екоактивістка Грета Тунберг, проте незрозуміло, чи приїхала вона до Грузії саме для цього, чи просто опинилася поряд.

Як відомо, 26 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких проросійська "Грузинська мрія" отримала 54% голосів. Проте президент країни та низка опозиційних партій з результатами не погодилися, заявили про фальсифікації та вимагали проведення повторного голосування.

28 жовтня тисячі грузинів вийшли на акцію протесту біля парламенту. Мітингувальники перекрили проспект Руставелі, вимагаючи скасування результатів виборів.