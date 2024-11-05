В Грузії анулювали результати виборів на десятках дільниць: що сталося

Позначки на бюлетенях просвічуються крізь рамку-конверт під час завантаження в апарат для підрахунку голосів

В Грузії районний суд Тетрицкаро анулював результати сумнівних парламентських виборів на 30 виборчих дільницях. Причиною стало порушення таємниці голосування – мова йде про просвічування міток на виборчих бюлетенях.

Про це повідомляє грузинське видання Sova News із посиланням на коментар судді Володимира Хучуа. Суддя підтвердив, що під час слідчого експерименту було виявлено порушення конфіденційності виборчого процесу.

Так, для перевірки ситуації в залі суду провели імітаційні вибори із використанням електронних урн. Було виявлено, що позначки на бюлетенях просвічуються крізь рамку-конверт під час завантаження в апарат для підрахунку голосів. Це порушує право виборців на таємне голосування.

"Суд задовольнив наш позов, створивши новий прецедент у захисті права виборців на таємне голосування. Це рішення є важливим для забезпечення демократичного виборчого процесу", – заявила позивач, "Асоціація молодих юристів Грузії" (АМЮГ).

Зазначається, що тепер АМЮГ буде вимагати скасування результатів виборів на всіх дільницях, де застосовувалися електронні урни для голосування. Дільниці, оснащені такими урнами, охопили понад 90% виборців. Окрім просвічування, виявлено також маркер, який помічає бюлетені, що може стати ще одним аргументом на користь скасування результатів виборів.

Нагадаємо, що вибори до парламенту в Грузії відбулися 26 жовтня 2024 року. Боротьба точилася між партією "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років, та проєвропейськими опозиційними політичними силами.

За даними ЦВК країни, провладна партія "Грузинська мрія", яку ще називають проросійською, отримала на виборах понад 54% голосів, випередивши опозиційні партії. Це дозволяє їй знову одноосібно сформувати грузинський уряд.

Опозиція та президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосили, що не визнають результатів виборів у країні. Вони заявили, що результати були сфальшовані під впливом Росії і закликали мешканців країни виходити на мітинги. Вже 28 жовтня в Тбілісі почалися масові протести. Вже наступного дня 29 жовтня доєдналась до мітингу і молодь.

Раніше "Телеграф" писав про справжню причину проросійського вибору на парламентських виборах у Грузії. Про це політтехнолог Олексій Голобуцький розповів спеціально для "Телеграфу".