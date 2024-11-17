Кого з військовозобов’язаних не мобілізують у грудні: перелік

Є перелік військовозобов'язаних, щодо яких діє відстрочка

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію на 90 днів. Вони будуть діяти ще щонайменше до 7 лютого 2025 року.

Закон №10449, що набув чинності 18 травня, чітко визначає категорії громадян, які не підлягають призову. Базові обмеження стосуються чоловіків до 25 та після 60 років. Також не мобілізують осіб, визнаних непридатними та виключених з військового обліку. А жінки наразі можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно.

Відстрочку від призову отримують працівники держорганів та критично важливих підприємств, які перебувають на спеціальному військовому обліку. Не призивають батьків трьох і більше дітей до 18 років, але за умови відсутності заборгованості з аліментів. Звільняються від призову особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину або мають на утриманні дитину з інвалідністю.

Окрему категорію становлять громадяни, які доглядають за важкохворими родичами. Це стосується догляду за дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками, якщо вони потребують постійного догляду за висновком медкомісії.

Щодо освітньої сфери, то відстрочку отримують студенти денної та дуальної форми навчання, які здобувають вищий рівень освіти. Викладачі вишів з науковим ступенем та вчителі, що працюють щонайменше на 0,75 ставки, теж не підлягають призову.

Особливий статус мають родини загиблих захисників. Не мобілізують близьких родичів тих, хто загинув або зник безвісти під час бойових дій, а також членів сімей Героїв України.

Держслужбовці певних категорій теж отримують відстрочку. Серед них — народні депутати, судді, працівники силових відомств та органів військового управління.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Кабмін затвердив новий порядок бронювання від мобілізації. Оновлений порядок починає діяти з 1 грудня 2024 року.