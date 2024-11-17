Кого из военнообязанных не мобилизуют в декабре: список

Есть перечень военнообязанных, по которым действует отсрочка

В Украине продлены военное положение и мобилизация на 90 дней. Они будут действовать еще по меньшей мере до 7 февраля 2025 года.

Вступивший в силу 18 мая закон №10449 четко определяет категории граждан, не подлежащих призыву. Базовые ограничения относятся к мужчинам до 25 и после 60 лет. Также не мобилизуют лиц, признанных непригодными и исключенными из военного учета. А женщины пока могут вступить в ряды ВСУ только добровольно.

Отсрочку от призыва получают работники госорганов и критически важных предприятий, состоящих на специальном военном учете. Не призывают родителей троих и более детей до 18 лет, но при отсутствии задолженности по алиментам. Освобождаются от призыва лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или имеющие на иждивении ребенка с инвалидностью.

Отдельную категорию составляют граждане, ухаживающие за тяжелобольными родственниками. Это касается ухода за женой (супругом), ребенком или родителями, если они нуждаются в постоянном уходе за заключением медкомиссии.

Что касается образовательной сферы, то отсрочку получают студенты дневной и дуальной формы обучения, получающие более высокий уровень образования. Преподаватели вузов с научной степенью и учителя, работающие по меньшей мере на 0,75 ставки, тоже не подлежат призыву.

Особый статус имеют семьи погибших защитников. Не мобилизуют близких родственников погибших или пропавших без вести во время боевых действий, а также членов семей Героев Украины.

Госслужащие определенных категорий тоже получают отсрочку. Среди них народные депутаты, судьи, работники силовых ведомств и органов военного управления.

Ранее Телеграф также рассказывал, что Кабмин утвердил новый порядок бронирования от мобилизации. Обновленный порядок начинает действовать с 1 декабря 2024 года.