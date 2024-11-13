Хто та як може отримати відстрочку від мобілізації

Чоловік повинен перебувати на обліку у військкоматі

В умовах загальної мобілізації в Україні певні категорії громадян можуть скористатися правом на відстрочку від призову. Для цього потрібно вчасно підготувати необхідні документи, які підтверджують підставу для відстрочки.

Закони про мобілізацію передбачають низку підстав, за якими громадянин може отримати відстрочку. Пише РБК-Україна.

Основні категорії, які можуть розраховувати на відстрочку:

громадяни, які мають серйозні захворювання або тимчасові обмеження за станом здоров'я;

студенти, які навчаються на денній формі у вищих навчальних закладах або технікумах, можуть отримати відстрочку на період навчання. Це стосується також аспірантів та докторантів;

чоловіки, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, особу з інвалідністю або дружину з інвалідністю. Враховується також наявність у сім'ї трьох або більше неповнолітніх дітей;

бронь можуть отримати працівники у пріоритетних для країни галузях, таких як оборонна промисловість, медицина, освіта, сільське господарство. Роботодавець повинен підтвердити, що працівник зайнятий на критично важливій посаді.

Як отримати відстрочку

Для початку потрібно зібрати документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Залежно від категорії це можуть бути медичні висновки, довідки з навчальних закладів, свідоцтва про народження дітей і довідки про інвалідність, виписки з трудової книжки або довідки з місця роботи.

Потім потрібно звернутися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки. При собі мати паспорт, військовий квиток та заздалегідь підготовлені документи.

Якщо право на відстрочку є за станом здоров'я, то доведеться пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Після перевірки всіх документів та, за потреби, медичного висновку військкомат прийме рішення про надання відстрочки або відмову в ній.

Зазначимо, що чоловік має стояти на військовому обліку в ТЦК, щоб отримати відстрочку.

Документи, які потрібні для оформлення відстрочки

Список документів залежить від підстав отримання відстрочки. Зазвичай потрібно:

медичний висновок — для відстрочки за станом здоров’я;

довідка з навчального закладу — для студентів, аспірантів та докторантів;

свідоцтва про народження дітей та довідки про інвалідність утриманців — для отримання відстрочки за сімейними обставинами;

довідка з місця роботи та виписка з трудової книжки — для працівників стратегічно важливих галузей.

Раніше "Телеграф" писав, коли закінчується відстрочка від мобілізації у більшості громадян та як її потрібно продовжувати. Для цього потрібно подати заяву до ТЦК та СП.