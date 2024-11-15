Кабмін затвердив новий порядок бронювання від мобілізації з 1 грудня: що зміниться

Щороку проводитимуть моніторинг відповідності підприємств усім критеріям

Кабінет міністрів України оновив критерії бронювання від мобілізації та отримання підприємствами статусу критично важливих. Оновлений порядок починає діяти з 1 грудня 2024 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що Уряд провів аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати працівників.

За словами Шмигаля, тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. Також введено обов’язковий зарплатний критерій.

"Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", — зазначає прем'єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через портал "Дія". Також відбуватиметься щомісячний моніторинг відповідності підприємств та організацій всім критеріям.

Для компаній, які вже мають заброньованих працівників, запроваджено перехідний період до 28 лютого 2025 року. До цього часу вони мають оновити документи згідно з новими умовами.

"До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", — наголосив Шмигаль.

Раніше "Телеграф" писав, які спеціалісти в Україні можуть отримати бронь від мобілізації. Деякі підприємства можуть забронювати лише половину своїх працівників.