В Україні хочуть надати відстрочку від мобілізації ще одній категорії громадян

Потрібно внести деякі зміни в закони

Омбудсман України Дмитро Лубінець закликає внести зміни до законодавства щодо мобілізації колишніх цивільних заручників. Він звернувся до відповідних профільних Комітетів Верховної Ради з пропозицією надавати таким громадянам відстрочку від призову.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі. За його словами, військовополонені мають право на звільнення з військової служби та не підлягати примусовій мобілізації, водночас колишні цивільні заручники залишаються мобілізаційно зобов’язаними.

"18 травня 2024 року набув чинності Закон № 3633-ІХ. Він передбачає, що колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу", — зазначив Лубінець. — "Проте цивільні чоловіки, які були незаконно позбавлені волі Росією і теж перебували в неналежних умовах та піддавалися тортурам, підлягають мобілізації на рівні з іншими військовозобов’язаними. Родини незаконно ув’язнених цивільних внаслідок агресії проти України та громадські організації звертаються до Офісу Омбудсмана, оскільки цього року почастішали випадки повернення цивільних чоловіків, які стикаються з питанням мобілізації".

Лубінець розповідає, що рідні колишніх цивільних заручників занепокоєні, що їх звільнені родичі знову матимуть ризик ув’язнення або полону, чого їхнє фізичне і психічне здоров’я не зможе витримати. Також "родичі бачать дискримінаційний характер українського законодавства".

Згідно з пропозиціями Лубінця, до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу" необхідно внести зміни, які передбачатимуть відстрочку від мобілізації для цивільних осіб, що були незаконно позбавлені волі через збройну агресію. Такі громадяни мали б отримати аналогічні права, як і військовополонені, особливо враховуючи важкий фізичний та психологічний стан після перебування в полоні.

Лубінець підкреслює, що через відсутність міжнародних стандартів, які регулюють права таких осіб, Україна змушена самостійно створювати правові рамки, які можуть слугувати прикладом для інших країн.

Омбудсман подав пропозиції профільним комітетам Верховної Ради, де питання обговорюється, але чіткої позиції ще не сформовано.

"Мені повідомили, що пропозиції донесли до відома народних депутатів України, які мають право законодавчої ініціативи. Також дане питання обговорюється в межах Робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб, яка працює за моєю ініціативою у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", — розповідає Лубінець.

Раніше "Телеграф" писав, що тепер українські військовослужбовці мають можливість подавати рапорти на переведення до інших частин в онлайн-режимі. Ця функція з'явилася у мобільному застосунку "Армія+".