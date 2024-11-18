Коли та як можна знятися з військового обліку

Юристи пояснили, які документи потрібні

Українське законодавство передбачає кілька підстав, за яких військовозобов'язаний громадян може бути знятий з військового обліку. Але це не звільняє його від виконання військового обов’язку.

Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснили, що цей статус є тимчасовий. Громадяни все одно зобов’язані вчасно виконувати мобілізаційні вимоги, ставати на облік у нових ТЦК та СП чи поновлювати дані.

З військового обліку можуть зняти:

тих, хто змінює місце проживання та переїжджає проживати у ту місцевість, де юрисдикція ТЦК та СП, який закріпив на обліку військового, не поширюється;

ті, кого прийняли на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, а також у вищі військові навчальні заклади;

тих, то відбуває покарання у виправних колоніях чи установах відбування покарань за злочини у вигляді позбавлення волі чи примусових заходів медичного характеру;

тих, хто був зарахованим до військового оперативного резерву, зокрема, це колишні військові, учасники АТО, та Операцій Об’єднаних Сил;

в окремих випадках за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

При знятті з обліку потрібно йти до ТЦК, якщо:

військовий переїхав, то він має встати на військовий облік у новий відділ ТЦК та СП, юрисдикція якого поширюється на даний населений пункт;

якщо військовий змінює місце прописки;

при процедурі оформлення зняття з військового обліку;

після отримання відмітки "Знятий з військового обліку".

Як знятися з військового обліку

Для цього потрібно:

Особисто звернутися до ТЦК, який поставив на облік. Подати заяву з обґрунтуванням причини. Надати паспорт, військово-обліковий документ, а також інші документи, що підтверджують причину зняття.

Що робити після зняття з обліку

Згідно із законом, військовозобов'язаний зобов’язаний стати на облік за новим місцем проживання не пізніше семи днів після зняття. А знятися з обліку не раніше трьох днів до вибуття з місця проживання.

Нагадуємо, що тимчасовий статус "знятий з військового обліку" не звільняє громадянина від військового обов’язку та дотримання правил мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф загрожує, якщо не стоїш на військовому обліку. Розмір покарання визначений Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме статтею 210.