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Когда и как можно сняться с воинского учета

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Военный билет Новость обновлена 18 ноября 2024, 09:34
Военный билет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы объяснили, какие документы нужны

Украинское законодательство предусматривает несколько оснований, по которым военнообязанный граждан может быть снят с воинского учета. Но это не освобождает его от исполнения воинского долга.

Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, что этот статус временный. Граждане все равно обязаны своевременно выполнять мобилизационные требования, становиться на учет новых ТЦК и СП или обновлять данные.

С воинского учета могут снять:

  • тех, кто меняет место жительства и переезжает проживать в ту местность, где юрисдикция ТЦК и СП, закрепившего на учете, не распространяется;
  • те, кого приняли на обучение в учреждения профессионального высшего военного образования, а также в высшие военные учебные заведения;
  • тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях или учреждениях отбывания наказаний за преступления посредством лишения свободы или принудительных мер медицинского характера;
  • тех, кто был причислен к военному оперативному резерву, в частности, это бывшие военные, участники АТО, и Операции Объединенных Сил;
  • в редких случаях по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины.

При снятии с учета нужно идти в ТЦК, если:

  • военнообязанный переехал, он должен встать на воинский учет в новый отдел ТЦК и СП, юрисдикция которого распространяется на данный населенный пункт;
  • если военный сменяет место прописки;
  • при процедуре оформления снятия с военного учета;
  • после получения отметки "Снят с воинского учета".

Как сняться с воинского учета

Для этого нужно:

  1. Лично обратиться в ТЦК, который поставил на учет.
  2. Подать заявление по причине.
  3. Предоставить паспорт, военно-учетный документ, а также другие документы, подтверждающие причину снятия.

Что делать после снятия с учета

Согласно закону, военнообязанный обязан встать на учет по новому месту жительства не позднее семи дней после снятия. А сняться с учета не раньше трех дней до убытия с места жительства.

Напоминаем, что временный статус "снят с воинского учета" не освобождает гражданина от воинского долга и соблюдения правил мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, какой штраф грозит, если не стоишь на воинском учете. Размер наказания определен Кодексом Украины об административных правонарушениях, а именно статьей 210.

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#Мобилизация #Воинский учет #снят с учета