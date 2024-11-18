Коли для студентів запровадять базову військову підготовку та з якого курсу вона проходитиме

Чи прирівнюється таке нововведення до мобілізації, пояснив заступник міністра

З 2025-2026 навчального року для українських студентів з'явиться базова загальна військова підготовка (БЗВП).

Це нововведення ніяк не пов'язана з мобілізацією. Про це в ефірі Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький.

"Прийнятий закон зобов’язує нас у 2025 році запровадити базову загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Очевидно, це стосується не першокурсників, адже вони здебільшого сімнадцятирічні. Найімовірніше, що це буде третій курс, де студенти вже досягли 19–20 років і є повнолітніми", — сказав він.

Однак БЗВП з третього курсу ніяк не прирівнюється до мобілізації. За словами Вінницького, це буде зроблено з метою, аби людина, що здобуває вищу освіту, мала б володіти зброєю, знати, де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися, як надавати першу медичну допомогу тактичною медициною тощо.

Ця система на етапі розробки. Для неї готують полігони, а із січня 2025 року розпочнуть підготовку інструкторів.

"Це продовження тих ініціатив, які зараз Міністерство освіти запровадило із переформатування "Захисту України" як предмета в старшій школі", — резюмував він.

Крім того, з 2025 року в Міністерстві освіти та науки України розроблять проєкт для підготовки офіцерів запасу

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть мобілізувати у листопаді. Це стосується громадян з 25 до 60 років.