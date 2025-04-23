США більше не збирають дані про військові злочини Росії в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасовує ініціативи, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за військові злочини в Україні. США вийшли з міжнародної групи під керівництвом Європейського Союзу, створеної для покарання Москви за порушення міжнародного права під час вторгнення.

За інформацією The Washington Post, Білий дім також скоротив роботу групи з розслідування військових злочинів Міністерства юстиції та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції. Крім того, адміністрація звільнила координатора для збору розвідданих про звірства Росії в Україні.

Цю посаду було створено законодавчими актами, які спільно розробили конгресмен Джейсон Кроу та колишній конгресмен Майкл Уолц, який зараз є радником Трампа з національної безпеки.

"Посада координатора злочинів має завдання притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв проти українського народу", — заявляв Кроу. "Ця посада була створена Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна надати повноваження тим, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон".

Кроу додав, що якщо Трамп і директор національної розвідки Тулсі Габбард "хочуть досягти міцного миру, вони повинні бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв в Україні. Наразі ця адміністрація показала, що готова випустити Путіна з гачка".

"Це дуже тривожна відмова від зобов'язань США щодо притягнення до відповідальності винних у військових злочинах і агресії, особливо в найкривавішій війні, яку бачила Європа з часів Другої світової", — зауважив Елі Розенбаум, колишній керівник групи з розслідування військових злочинів Міністерства юстиції.

Раніше "Телеграф" також писав, що мемний командир кадирівців здав російську армію і розповів про їхні злочини у Курській області.