Когда для студентов введут базовую военную подготовку и с какого курса она будет проходить

Приравнивается ли такое нововведение к мобилизации, объяснил замминистра

С 2025-2026 учебного года для украинских студентов появится базовая всеобщая военная подготовка (БВВП).

Это нововведение никак не связано с мобилизацией. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Принятый закон обязывает нас в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в заведениях высшего образования. Очевидно, это касается не первокурсников, ведь они в основном семнадцатилетние. Скорее всего, это будет третий курс, где студенты уже достигли 19-20 лет и есть совершеннолетними", — сказал он.

Однако БВВП с третьего курса никак не приравнивается к мобилизации. По словам Винницкого, это будет сделано с целью, чтобы человек, получающий высшее образование, должен владеть оружием, знать, где проходит собрание в случае необходимости, как защищаться, как оказывать первую медицинскую помощь тактической медициной и т.д.

Эта система находится на этапе разработки. Для нее готовят полигоны, а с января 2025 начнут подготовку инструкторов.

"Это продолжение тех инициатив, которые сейчас Министерство образования ввело по переформатированию "Защиты Украины" как предмета в старшей школе", — резюмировал он.

Кроме того, с 2025 года в Министерстве образования и науки Украины будет разработан проект для подготовки офицеров запаса

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут мобилизовать в ноябре. Это касается граждан с 25 до 60 лет.