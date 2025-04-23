Що входить до мирного плану Трампа і що буде, якщо Україна його не прийме? ЗМІ розкрили деталі

"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняття російської окупації, пише Axios

Мирний план Трампа, що США презентує на зустрічі у Лондоні є остаточною пропозицією президента Сполучених Штатів. Якщо угоду укласти не вдасться, Америка вийде з переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Axios з посиланням на поінформовані джерела. Вашингтон вимагатиме від Києва погодитися на офіційне визнання Криму частиною Росії та де-факто визнати російський контроль майже над усіма територіями, окупованими з моменту вторгнення 2022 року.

Мирний план Трампа

Що він пропонує Росії

де-юре визнання Криму російським;

де-факто визнання контролю над частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

гарантії, що Україна не приєднається до НАТО;

скасування санкцій, введених з 2014 року;

співпрацю зі США в енергетиці та промисловості.

Що він пропонує Україні

"Гарантії безпеки" від групи країн, до складу яких США не входять;

виведення російських військ з частини Харківської області;

можливість безперешкодного проходу по річці Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні;

отримання компенсації та допомоги на відновленні;

ЗАЕС формально буде українською, проте її контролюватиме США, а енергія звідти постачатиметься як в Україну, так і у Росію.

Зазначається, що цей план було розроблено після того, як посланець Трампа Стів Віткофф минулого тижня зустрівся з главою Росії Володимиром Путіним. У документі також згадується угода між США та Україною щодо корисних копалин. Раніше Трамп заявляв, що її буде підписано 24 квітня.

Невдовзі Віткофф планує знову їхати до Москви на свою четверту зустріч з Путіним. Проте, пише Axios, він, ймовірно, не буде присутній на переговорах у Лондоні, як і державний секретар Марко Рубіо. Очікується, що делегацію США очолить посланець Трампа щодо України Кіт Келлог.

Яку позицію у Лондоні займе Україна

Пропозиції США, описані вище, делегація країни представить на зустрічі у Лондоні. За словами співрозмовника видання, Рубіо та Віткофф працювали разом, "щоб розробити рамки, які наблизили б нас до завершення війни".

Проте, заявив чиновник, протягом останніх 24 годин українці надали сигнали, що під час зустрічі у Лондоні вони сконцентруються на 30-денному припиненні вогню, а не на пропозиціях Трампа.

Як повідомляв "Телеграф", за даними NYT, Рубіо відмовився від участі у переговорах у Лондоні через позицію Зеленського. У Держдепі ж заявили, що нібито через щільний графік держсекретаря.