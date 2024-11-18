Зеленський підписав законопроект про МСЕК: що зміниться

Робота МСЕК стане більш прозорою

Законопроєкт, яким передбачено зміни порядку роботи МСЕК, одержав підпис президента Володимира Зеленського. Документ було оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Тепер з’явиться можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, внесення даних про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я та дозволу пацієнтам запрошувати на засідання своїх лікарів

Більше на тему можна дізнатися за цим посиланням