Зеленський підписав законопроект про МСЕК: що зміниться
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Робота МСЕК стане більш прозорою
Законопроєкт, яким передбачено зміни порядку роботи МСЕК, одержав підпис президента Володимира Зеленського. Документ було оприлюднено на сайті Верховної Ради.
Тепер з’явиться можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, внесення даних про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я та дозволу пацієнтам запрошувати на засідання своїх лікарів
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