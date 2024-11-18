Зеленский подписал законопроект о МСЭК: что изменится

Работа МСЭК станет более прозрачной

Законопроект, которым предусмотрено изменения порядка работы МСЭК, получил подпись президента Владимира Зеленского. Документ был обнародован на сайте Верховной Рады.

Теперь появится возможность онлайн-участия людей в заседаниях МСЭК, внесение данных о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения и разрешение пациентам приглашать на заседание своих врачей

Дополняется…