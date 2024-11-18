Зеленский подписал законопроект о МСЭК: что изменится
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Работа МСЭК станет более прозрачной
Законопроект, которым предусмотрено изменения порядка работы МСЭК, получил подпись президента Владимира Зеленского. Документ был обнародован на сайте Верховной Рады.
Теперь появится возможность онлайн-участия людей в заседаниях МСЭК, внесение данных о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения и разрешение пациентам приглашать на заседание своих врачей
Дополняется…