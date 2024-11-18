МСЕК працюватимуть по-новому: Зеленський підписав законопроєкт

Робота медико-соціальних експертних комісій стане більш прозорою

Законопроєкт, яким передбачено зміни порядку роботи МСЕК, отримав підпис президента Володимира Зеленського. Документ має підвищити відкритість структури та зробити проходження комісії зручнішою для громадян.

Документ було оприлюднено на сайті Верховної Ради. У пояснювальній записці зазначається, що метою документа є реформа системи реабілітації, яка була анонсована у 2018 році.

"На сьогодні МСЕК як ланка у реабілітаційному маршруті є зайвою і такою, що не призводить до досягнення цілей реабілітації — відновлення здоров’я до максимального можливого рівня. Це застаріла, корупційна й забюрократизована система, яка поєднала у собі надмірні повноваження, що ставить пацієнта у беззахисне становище й підриває довіру до системи охорони здоров’я", — йдеться в документ.

Сам законопроєкт передбачає низку змін, серед яких:

особа тепер може брати участь у засіданні МСЕК у режимі онлайн;

ключову роль відіграла міждисциплінарна команда, яка визначає ознаки обмеження життєдіяльності та спрямовує документи на експертизу;

вся інформація про перевірку вноситиметься до електронної бази охорони здоров’я, а не лише до бази даних інвалідності;

Закон набуде чинності через 30 днів після ухвалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, що саме змінює законопроєкт і як працюватимуть МСЕК з 1 січня.