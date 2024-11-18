На евакуацію буде менше години. Українцям розповіли, що робити у разі руйнування Кременчуцької ГЕС

Діяти потрібно буде швидко

Жителів Кременчуцької громади попередили про порядок дій у разі руйнування Кременчуцької ГЕС. Зокрема це може статися внаслідок ворожої ракетної атаки.

Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, руйнування ГЕС може привести до техногенної аварії. До зони можливого катастрофічного затоплення територіально потрапляють центральна та правобережна частина Кременчука.

Також в зоні затоплення можуть опинитися населені пункти Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське. У міськраді наголосили, що час підходу "високої води" до міста у разі повного знищення ГЕС складає від 30 до 45 хвилин.

Населені пункти, які може затопити

Також зазначається, що на випадок можливого катастрофічного затоплення в громаді передбачена обов’язкова евакуація населення із затоплюваної території. Про початок евакуації населення будуть інформувати за допомогою системи централізованого оповіщення, через засоби масової інформації, вуличні гучномовці, офіційні інтернет-сайти та телеграм-канали органів місцевої влади.

Кременчуцька ГЕС на мапі

У міськраді наголосили, що мешканці лівобережжя мають евакуйовуватись до нагірної частини Кременчука, а мешканці правобережжя — на Деївську гору. Ймовірні зони підтоплення поділені на мікрорайони, за якими закріплені збірні пункти евакуації (ЗПЕ).

Збірні пункти евакуації на мапі

Громадянам, які не встигнуть евакуюватись до ЗПЕ порадили піднятись на вищі поверхи (вище 2-го поверху) своїх або найближчих будинків та очікувати сходу "високої води" або рятувальників. Евакуйоване населення зі ЗПЕ планують перемістити до безпечних районів розміщення в Полтавській та Кіровоградській областях. Орієнтовно наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів.

Нагадаємо, 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.