Під загрозою сотні об'єктів. Які цілі в Росії можуть уразити ATACMS (карта)

Застосування цих ракет можуть обмежити лише одним регіоном

США дозволили українським військовим використовувати ракети ATACMS по території Росії. "Телеграф" вирішив дати відповіді на основні питання, пов'язані з застосування цього озброєння.

Якими саме ракетами зможе бити Україна

ATACMS (Army Tactical Missile System) – це тактичні балістичні ракети, які запускаються з установок M270 MLRS або HIMARS. Різні їх модифікації мають різну дальність. За даними Reuters, ЗСУ можуть використовувати для ударів вглиб РФ ракети з дальністю близько 300 км.

Ці ракети можуть мати різні бойові частини: касетну, яка містить 300 суббоєприпасів М74 або унітарну масою 227 кг. Вона призначена для знищення бункерів і фортифікаційних споруд.

Ракету ATACMS дуже складно перехопити через траєкторію польоту та швидкість до 3 Махів (близько 3675 км/год). Ракета оснащена комбінованою системою наведення, яка поєднує інерціальну та GPS-навігацію. ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.

ATACMS

Куди зможуть вдарити ATACMS

Видання AXIOS із посиланням на джерела повідомило, що застосування ракетних систем ATACMS було дозволено України лише для ударів у Курській області. Водночас, за даними The Washington Post, зона застосовування цих ракет згодом може розширитись.

Як далеко можуть бити ракети

Ракети ATACMS з максимальною дальністю 300 км можуть вражати такі ключові об'єкти, як аеродроми та військові бази. Таким чином в теорії вони можуть стати загрозою для 15 авіабаз. Також до цього переліку можуть входити й іншій військові об'єкти РФ.

У серпні 2024 року аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що в зоні дії наданих Україні далекобійних ракет ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані до 300 км, знаходяться майже 250 цілей. Аналітики ISW склали інтерактивну мапу та детальний список усіх тих цілей у РФ, які б могла уразити Україна раками ATACMS.

Чим погрожує відповісти Росія

У Раді Федерації РФ заявили, що зняття заборони на далекобійні удари по Росії нібито веде до початку великої світової війни. Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав рішення США "безпрецедентним кроком", на який Москва відповість "негайно":

"Це дуже великий крок до початку третьої світової війни, і американці зроблять його руками старого старця, що йде, і який ні за що вже не відповідатиме через два місяці", — заявив він.

Своєю чергою офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що президент РФ Володимир Путін уже висловився на цю тему. Раніше він заявляв, що такий дозвіл на удари втягне НАТО у війну з Росією.

"Якщо це рішення буде ухвалене, це означатиме не менше, ніж пряму участь країн НАТО, США та європейських країн у війні в Україні", — сказав Путін.

Що кажуть в Україні

Екскомандир взводу батальйону "Айдар" та експерт Євген Дикий вважає, що росіяни вже давно готові до ударів західними ракетами вглиб РФ. За його словами, росіяни вже забрали літаки з тих аеродромів, куди могли дістати ракети ATACMS, але лишаються склади, командні пункти, бо їх усіх не сховаєш.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ATACMS та SCALP/Storm Shadow можуть допомогти стримати російську агресію. Ці ракети можуть бити далеко вглиб Росії.