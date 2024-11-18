На эвакуацию будет меньше часа. Украинцам рассказали, что делать в случае разрушения Кременчугской ГЭС

Действовать нужно будет быстро

Жителей Кременчугской общины предупредили о порядке действий в случае разрушения Кременчугской ГЭС. В частности, это может произойти вследствие вражеской ракетной атаки.

Как сообщила пресс-служба Кременчугского городского совета, разрушение ГЭС может привести к техногенной аварии. В зону возможного катастрофического затопления территориально попадают центральная и правобережная часть Кременчуга.

Также в зоне затопления могут оказаться населенные пункты Потоки, Малая Кохновка, Сосновка, Приднепрянское. В горсовете отметили, что время подхода "высокой воды" к городу в случае полного уничтожения ГЭС составляет от 30 до 45 минут.

Населенные пункты, которые может затопить

Также отмечается, что в случае возможного катастрофического затопления в общине предусмотрена обязательная эвакуация населения из затопляемой территории. О начале эвакуации населения будут информировать с помощью системы централизованного оповещения, через средства массовой информации, уличные громкоговорители, официальные интернет-сайты и Телеграм-каналы органов местной власти.

Кременчугская ГЭС на карте

В горсовете отметили, что жители левобережья должны эвакуироваться в нагорную часть Кременчуга, а жители правобережья — на Деевскую гору. Вероятные зоны подтопления поделены на микрорайоны, за которыми закреплены сборные пункты эвакуации (СПЭ).

Сборные пункты эвакуации на карте

Гражданам, которые не успеют эвакуироваться в СПЭ, посоветовали подняться на более высокие этажи (выше 2-го этажа) своих или ближайших домов и ожидать схода "высокой воды" или спасателей. Эвакуированное население из СПЭ планируют переместить в безопасные районы размещения в Полтавской и Кировоградской областях. Ориентировочно последствия техногенной аварии будут ликвидировать от 7 до 10 дней.

Напомним, 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.